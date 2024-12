Unbekannte Täter brachen am Montag in ein Wohnhaus in Mils ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Laut Polizei entwendeten sie dabei Schmuckstücke und Silbermünzen. Der Einbruch erfolgte zwischen 15.50 und 19.45 Uhr. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. (TT.com)