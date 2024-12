Verletzte nach notfallmäßiger Landung einer Swiss-Maschine in Graz

Graz – Nach Triebwerksproblemen und wegen Rauchs in Kabine und Cockpit musste eine Maschine der Swiss mit der Flugnummer LX 1885 am Montagabend mit 79 Personen an Bord notfallmäßig in Graz landen. Ein Besatzungsmitglied wurde schwer verletzt per Helikopter ins Spital gebracht. Der Flughafen Graz wurde wegen des Vorfalls geschlossen. Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei neben den beiden Piloten und zwei Crewmitgliedern auch 13 Passagiere in Krankenhäuser gebracht.

Die Swiss hat zwei Sonderflüge angekündigt: Ein Flug startete noch in der Nacht mit einem Care Team für Passagiere und Besatzung, Technikern und einem Unterstützungsteam für die Behörden vor Ort. Der zweite Sonderflug wird am Dienstag mit der Flugnummer LX7385 von Graz nach Zürich fliegen und alle Passagiere, die das wünschen, nach Zürich bringen. Der Flug wird um 9.45 Uhr in Graz starten und voraussichtlich um 11 Uhr in Zürich landen. In der Zwischenzeit sind alle Passagiere und die Crew in Hotels in Graz untergebracht. (APA, sda)