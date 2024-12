NASA-Sonde in Rekordnähe: Weihnachtliches Kuschel-Rendezvous mit der Sonne

Sonde dringt Dienstagmittag in die Atmosphäre unseres Zentralgestirns ein und soll von dort Daten über deren Funktionsweise zur Erde senden.

Bis auf rund sechs Millionen Kilometer kommt die NASA-Sonde „Parker Solar Probe“ am Dienstag um 13 Uhr MEZ an die Oberfläche der Sonne heran – so nah wie nie ein menschengemachtes Objekt zuvor. Auf ein Signal müssen die Forscher allerdings bis nach den Weihnachtsfeiertagen warten, da zu dieser Zeit kein Funkkontakt besteht.