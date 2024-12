„Es geht gut voran“: Nehammer erwartet Einigung auf eine neue Regierung im Jänner

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erwartet eine Einigung auf eine neue Regierung im Jänner. „Es geht gut voran“, meinte er in der ORF-Sendung Licht ins Dunkel am Dienstag zu den Koalitionsverhandlungen. Zunächst müssten viele „Detailherausforderungen“ bewältigt werden, und es gehe um ein Budget im Volumen von 250 Mrd. Euro. Nun werde intensiv über die Feiertage hinaus verhandelt. „Ich gehe davon aus, dass wir es in einem guten Zeitrahmen im Jänner schaffen werden.“