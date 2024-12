Trotz Kindern im Auto: Lenker drohte Gegner mit Schreckschusswaffe

Die Polizei hat am Montagabend in Haid (Bezirk Linz-Land) einen 36-jährigen Türken vorläufig festgenommen, der an einer Ampelkreuzung einen anderen Autolenker mit einer Schusswaffe bedroht hat. Vorangegangen war der Tat offenbar ein versuchtes Überholmanöver des zweiten Lenkers. Der in Salzburg lebende 36-Jährige fuhr nach der Drohung davon, er konnte aber bei einer Autobahnauffahrt von mehreren Polizei- und Zivilstreifen sowie Kräften der Sondereinheit SIG angehalten werden.