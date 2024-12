Mit dem Schnee kommen die Unfälle: Frontalkollision in Musau, Auffahrunfall in Völs

Völs, Musau - Schneefahrbahnen sorgten an Weihnachten für Unfälle in Völs und Musau. Die Bilanz: Mehrere Autos wurden abgeschleppt, drei Personen ins Krankenhaus eingeliefert.

Das unmittelbar nachfahrende Auto, welches eine 55-Jährige lenkte, fuhr ihm in der Folge auf. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.

Hinter der 58-Jährigen war ein weiterer Pkw unterwegs, der ebenfalls in den Unfall verwickelt wurde. Der 57-jährige Lenker blieb jedoch unverletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Um 8.45 Uhr kam es in Musau zu einem Frontalzusammenstoß. Eine 56-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Reuttener Straße unterwegs. Ein 36-Jähriger kam ihr entgegen und die beiden kollidierten frontal. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die salznasse Schneefahrbahn dürfte jedoch dazu beigetragen haben.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden beide Unfalllenker, laut erster Diagnose leicht verletzt, vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)