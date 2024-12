Tiroler investierte in vermeintliche Kryptowährungen: Um hunderttausende Euro betrogen

Um hunderttausende Euro wurde ein 49-Jähriger Tiroler in den vergangenen Wochen betrogen. Der Mann registrierte sich Ende November auf Websites zweier vermeintlicher Kryptowährung-Onlineplattformen. Dort tätigte er bis zum 23. Dezember mehrere Einzahlungen in der Gesamthöhe eines niedrigen 6-stelligen Eurobetrages.

Das eingezahlte Budget wurde in der Folge in eine Kryptowährung umgewandelt. In weiterer Folge wurden dem Mann zusätzliche finanzielle Boni zugesprochen und er wurde aufgefordert, die Kapitalertragssteuer direkt online zu entrichten. Daraufhin wurde das Opfer misstrauisch und erstattete die Anzeige. (TT.com)