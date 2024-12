Evangelische Kirche hofft auf Karfreitagslösung in Österreich

Nun zeigt sich Chalupka optimistisch, dass es Bewegung in der Karfreitags-Debatte gibt. Vor allem in diesem Jahr sei man als evangelische Kirche im Gespräch mit den Parteien gewesen. "Und es ist, glaube ich, ein Bewusstsein in allen Parteien. Aber es gibt natürlich viele Gründe für und wider." So sei natürlich auch die wirtschaftliche Lage schwierig, was immer wieder ein Argument in den Gesprächen sei. Dennoch sei der Karfreitag - gemeinsam mit dem Ostersonntag - der höchste Feiertag des Christentums allgemein.