Wegen Erschöpfung und mangelnder Ausrüstung: Siebenköpfige Gruppe geriet in Hopfgarten in Bergnot

Hopfgarten im Brixental – Am Vormittag des Heiligen Abends, dem 24. Dezember, um 10.50 Uhr erreichte ein Notruf die Leitstelle Tirol. Was war passiert? Laut Informationen waren sieben deutsche Wanderer im Alter zwischen 21 und 39 Jahren im Bereich der sogenannten „Kuhwildalm“ im Gemeindegebiet von Hopfgarten in Bergnot geraten. Laut derzeitigem Erhebungsstand waren die Wanderer am Tag zuvor gegen Mittag vom Parkplatz „Wegscheid“ in Richtung „Rosswildalm“ aufgebrochen.