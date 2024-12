Störung behoben: Leitstelle Tirol war am 24. Dezember im A1-Festnetz nur eingeschränkt erreichbar

Die Leitstelle Tirol meldete am Dienstagnachmittag Probleme bei Verbindungen im Telefonfestnetz beim Anbieter A1. Die genaue Ursache ist noch unklar. Der Fehler wurde noch am selben Tag seitens A1 behoben, die Notrufnummer ist wieder problemlos erreichbar.

Wegen eines Fehlers beim Telefondienstleister A1 war die Leitstelle Tirol am Dienstag über das Festnetz teilweise nur eingeschränkt erreichbar. Ersten Informationen zufolge ist es am späten Nachmittag bei A1 österreichweit zu Festnetz- und Internetproblemen gekommen.

Dementsprechend konnte es zu Verbindungsfehlern kommen, wenn man über das Festnetz die Leitstelle erreichen wollte. Es wurde gebeten, Notfälle am besten per Mobiltelefon zu melden. Auf Nachfrage konnte die Leitstelle Mittwochfrüh dann vermelden, dass seitens A1 noch am Dienstag alle Probleme behoben wurden. Notanrufe seien wieder uneingeschränkt möglich. Die genaue Ursache für den Ausfall ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)