Einsatz für Wiener Feuerwehr zu Weihnachten: 74-jährige Frau kam bei Zimmerband ums Leben

Wien – Eine 74-jährige Frau ist in der Nacht auf den Christtag in Wien-Döbling bei einem Zimmerbrand ums Leben gekommen. Die Berufsfeuerwehr war gegen 3.45 Uhr zu dem Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Krottenbachstraße gerufen worden, berichtete ihr Sprecher Gerald Schimpf. Anrainer hatten die Einsatzkräfte wegen der starken Rauchentwicklung verständigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Fenster der betroffenen Wohnung wegen der Hitze bereits geborsten.