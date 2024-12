Maschine verwandelte sich in Feuerball: Flugzeug aus Aserbaidschan in Kasachstan abgestürzt

Astana – Ein Passagierflugzeug aus Aserbaidschan ist nahe der Stadt Aktau in Kasachstan abgestürzt. Nach Angaben der Azerbaijan Airlines befanden sich 62 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder an Bord des Fliegers. Zuvor hatte es widersprüchliche Meldungen über die Zahl der Menschen an Bord gegeben. Nach Angaben der kasachischen Behörden wurden bis Mitttwochnachmittag Ortszeit 28 Überlebende geborgen. Es gebe aber auch Tote, darunter die Piloten.

Nach ersten Informationen von Azerbaijan Airlines sei das Flugzeug vom Typ Embraer 190 in einen Vogelschwarm geraten, meldete Azertag. Es habe dann eine Notlandung in Aktau versucht. Moderne Jets sind eigentlich so konstruiert, dass sie die Kollision mit Vögeln überstehen. In schweren Fällen kann Vogelschlag aber immer noch Maschinen in Gefahr bringen.