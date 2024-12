24-Jähriger am Busterminal in Imst niedergeschlagen und bestohlen: Zeugen gesucht

Ein 24-Jähriger ist am Heiligen Abend in Imst von einem anderen Mann niedergeschlagen worden, als er am Busterminal auf sein Taxi wartete. Der Täter verpasste seinem Opfer einen Faustschlag auf das linke Auge. Was dann passierte, ist unbekannt: Dem 24-Jährigen fehlt laut eigenen Angabe jede Erinnerung bis zu dem Moment, als er im Krankenhaus Zams aufwachte. Im Spital merkte der Verletzte auch, dass ihm ein niedriger zweistelliger Geldbetrag fehlt.