38-Jähriger bei Unfall in Lienz aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Lienz – Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten kam es am Mittwochabend in Lienz. Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem Auto um kurz nach 22 Uhr auf der Nußdorfer Straße in Richtung Kärntner Straße. Dabei dürfte er mit der rechten Vorderseite gegen einen Betonsteher und danach nach links gegen einen Holzzaun geprallt sein, berichtet die Polizei.