Familienauto krachte auf Inntalautobahn gegen Baum: Eltern verletzt ins Spital gebracht

Langkampfen – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagfrüh auf der Inntalautobahn (A12) bei Langkampfen. Das Auto einer deutschen Familie kam kurz nach 5 Uhr in Fahrtrichtung Innsbruck von der Straße ab, geriet auf die Böschung und krachte gegen einen Baum.

Der 53-jährige Vater, der am Steuer saß, und die 44-jährige Mutter am Beifahrersitz wurden verletzt. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Die drei Kinder (7 bis 13 Jahre) auf der Rückbank haben Glück gehabt: Sie dürften unverletzt geblieben sein. Am Auto der Familie entstand Totalschaden, es musste von einem Kranfahrzeug geborgen werden. (TT.com)