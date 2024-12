Zwei Todesopfer nach Lawinenabgang im Zillertal

Bei einem Lawinenabgang Donnerstagmittag am Roßkopf im Zillertal starben zwei Tourengeher. Drei Bergrettungen und drei Hubschrauber waren bei der Suche beteiligt.

Hippach – Ein Lawinenabgang in den Zillertaler Alpen hat am Donnerstag zwei Todesopfer gefordert. Die Lawine ging kurz vor 12 Uhr am Roßkopf (2576 Meter) im Gemeindegebiet von Hippach ein Stück unterhalb des Gipfels ab. Ein Augenzeuge setzte sofort den Notruf ab.