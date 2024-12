Flugzeugabsturz in Kasachstan: Maschine laut Insidern durch Russland abgeschossen

Baku, Astana – Der Absturz einer Passagiermaschine der Azerbaijan Airlines in Kasachstan mit 30 Toten geht Insidern zufolge auf Beschuss durch die russische Flugabwehr zurück. Das sagten vier mit den Ermittlungen in Aserbaidschan vertraute Personen am Donnerstag Reuters. „Niemand behauptet, dass es absichtlich passiert ist“, sagte einer der Insider. Angesichts der Fakten erwarte die Regierung aber, „dass die russische Seite den Abschuss des aserbaidschanischen Flugzeugs zugibt“.

Am Mittwoch war der Jet vom Typ Embraer 190 in der Nähe der kasachischen Stadt Aktau abgestürzt. Dabei starben 38 Menschen. An Bord waren nach Angaben der Azerbaijan Airlines 62 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Das Flugzeug hatte ein Gebiet in Russland verlassen, das das russische Militär noch vor kurzem gegen Angriffe ukrainischer Drohnen verteidigt hatte.