61-jährige Skifahrerin bei Kollision in Imst, 54-jähriger Snowboarder in Alpbach verletzt

Innsbruck – Am Stefanitag kam es bei bestem Ski-Wetter zu einigen Skiunfällen auf Tirols Pisten. In Imst wurde bei einer Kollision mit einem 29-jährigen Mann eine 61-jährige Frau auf Alpinskiern verletzt. Die Frau war gegen 10.40 Uhr auf der Alpjochabfahrt unterwegs, als es im Bereich des sogenannten „Pfannenholz“ zum Unfall kam.

Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Akja abtransportiert und von der Rettung in die MedAlp gebracht.

Gegen 13 Uhr fuhren im Skigebiet „Skijuwel Alpbachtal“ in Alpbach ein 54-Jähriger und sein 16-jähriger Sohn auf Snowboards vom Hornboden in Richtung „Kafner Aste“. Kurz davor hielt der Vater auf der pickelharten Piste an, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden kam. Durch den Unfall wurde der Vater unbestimmten Grades verletzt. Nach Erstversorgung durch die Bergrettung wurde der Mann mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)