Bericht: Erstmals Soldat aus Nordkorea in Ukraine gefangen

Im Ukraine-Krieg ist laut Berichten erstmals ein aufseiten der russischen Angreifer kämpfender Soldat aus Nordkorea in Gefangenschaft geraten. Südkoreas Nachrichtenagentur Yonhap meldete am Freitag, der Geheimdienst in Seoul habe die Gefangennahme eines verwundeten Nordkoreaners bestätigt. Laut dem ukrainischen Militär nahmen ukrainische Spezialeinheiten den Mann bei Einsätzen in der russischen Frontregion Kursk gefangen. Wann das war, sei nicht genannt worden, hieß es.