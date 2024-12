USA: Massive Verluste unter nordkoreanischen Truppen

Die auf Seiten Russlands kämpfenden Truppen aus Nordkorea erleiden nach Einschätzung der US-Regierung massive Verluste. Allein in der vergangenen Woche seien in der russischen Region Kursk mehr als 1.000 nordkoreanische Soldaten getötet oder verwundet worden, sagte der Sprecher des US-Präsidialamts, John Kirby, am Freitag vor der Presse. Die Zahl geht weit über die bisher von den USA veröffentlichten Schätzungen hinaus.

Zudem gebe es Berichte, dass nordkoreanische Soldaten sich lieber das Leben nähmen, als sich den ukrainischen Streitkräften zu ergeben - "wahrscheinlich aus Angst vor Repressalien gegen ihre Familien in Nordkorea, falls sie gefangen genommen werden", fügte er hinzu.

"Es ist klar, dass die russischen und nordkoreanischen Militärführer diese Truppen als entbehrlich betrachten und ihnen Befehle für hoffnungslose Angriffe auf die ukrainische Verteidigung geben." Die Vertretungen Russlands und Nordkoreas bei den Vereinten Nationen in New York reagierten zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Die nordkoreanischen Streitkräfte seien mittlerweile in großer Zahl an der Frontlinie in der russischen Grenzregion Kursk im Ukraine-Krieg im Einsatz. Man gehe davon aus, dass die Soldaten dort massive "Infanterieangriffe gegen ukrainische Stellungen" durchführten, erklärte Kirby. Er betonte jedoch, dass die Taktik von "Wellen" ungeschützter Angriffe zu Fuß sich als wenig effektiv erwiesen habe.

Zuvor gab es Berichte, wonach der erste in ukrainische Gefangenschaft geratene Soldat aus Nordkorea verstorben sei. Der aufseiten Russlands kämpfende Soldat sei bereits am Donnerstag bei Einsätzen in Kursk gefangen genommen worden und am Freitag seinen Verletzungen erlegen, meldete Südkoreas Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den südkoreanischen Geheimdienst (NIS). Der NIS wiederum bezieht sich auf den "Nachrichtendienst eines befreundeten Landes". Um welches es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.