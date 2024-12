Führerschein abgenommen: 43-Jähriger bretterte mit knapp 170 km/h über die Felbertauernstraße

Matrei in Osttirol – 69 km/h zu schnell war am Donnerstagnachmittag ein 43-Jähriger auf der Felbertauernstraße unterwegs. Wie die Polizei berichtet, wurde der Österreicher im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol mit einer Geschwindigkeit von 169 km/h. Erlaubt gewesen wären maximal 100 km/h.