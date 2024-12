Strahlender Jahresbeginn in Kufstein

Der Jahreswechsel markiert in Kufstein nicht das Ende der Festlichkeiten, sondern beginnt mit einigen glanzvollen Veranstaltungen, wodurch die Feiertagsstimmung auf einzigartige Weise verlängert wird. Zunächst leitet das Neujahrskonzert am 2. Jänner festlich das Jahr 2025 ein. Bei 1.000 Lichter verwandelt sich die Festungsstadt zudem vom 3. bis 5. Jänner täglich von 16 bis 21 Uhr in eine magische Kulisse voller strahlender Lichter und feierlicher Musik.

An drei Tagen dürfen sich Besucher:innen am Unteren Stadtplatz und im Stadtpark bei der Veranstaltung 1.000 Lichter auf ein vielseitiges Programm freuen, welches keine Wünsche offenlässt. Atemberaubende Feuershows von Fabula Ignis bieten täglich spannende Moment­e, während renommierte Künstler:innen wie Manu Delago und die Wiltener Sängerknaben auf der Bühne im Stadtpark mit ihren stimmungsvollen Klängen für unvergessliche musikalische Erlebniss­e sorgen.

Ein besonderer Höhepunkt ist auch der neue Lichter­himmel, der über den Köpfen der Gäste im Stadtpark schwebt und garantiert für staunende Blicke sorgt. Ergänzt wird das Angebot durch liebevoll gestaltete Stände, an denen es regionale Köstlichkeiten von Kufsteiner Gastronom:innen gibt. Am 3. Jänner laden die Geschäft­e der Innenstadt außerdem zu einem verlängerten Shopping­abend bis 20 Uhr ein.

Damit für alle Besuch­er:innen und vor allem Zu­hörer:innen etwas geboten ist, zeigt 1.000 Lichter musikalisch täglich ein neues Gesicht. Und so verzücken am ersten Abend, dem 3. Jänner, von 18 bis 20 Uhr DIE3 mit Austropop. Ihre Mundart-Musik feiert die österreichische Kultur und lässt die legendäre­n Hits von AUSTRIA­3 weiterleben.

Am zweiten Abend erwartet das Publikum einer der ältesten und renommiertesten Knabenchöre Europas, welcher aus 150 jungen Sängern besteht – die Wiltener Sängerknaben. Von 18 bis 19 Uhr treten 60 von ihnen unter der Leitung von Johannes Stecher im Stadtpark auf und unterhalten mit ihren harmonischen Stimmen. Den krönenden Abschluss macht Manu Delago mit seinem Ensemble am 5. Jänner von 18 bis 19:30 Uhr. Der Grammy-nominierte Komponist und Perkussionist präsentiert mit dem Vokalensemble Mad About Lemon das neue Album Snow From Yesterda­y. Bekannt für innovative Livekonzerte, performt Delago mit den drei Sängerinnen von Mad About Lemon und Clemens Rofner am Bass und Synthesizer. Dabei entstehen zudem live durch die Musiker:innen gesteuerte visuell­e Kunstwerke.