Schlusslicht Zirl landete den ersten Saisonsieg, Kundl stieß Kufstein in ÖEL von Platz drei

Zirl - Jetzt war es so weit. Im elften Saisonspiel durfte Zirl am Donnerstagabend in der Tiroler Eishockey Liga über den ersten Sieg jubeln. Gegen Kufstein II gewann das Schlusslicht von Trainer Ilia Myschkin vor heimischer Kulisse mit 3:1.

In der höherklassigen Ö-Eishockey-Liga musste Kufstein am Donnerstag durch die 3:5-Niederlage in Hohenems einen heinen herben Rückschlag im Kampf um Platz einstecken, die siegreichen Vorarlberger sicherten den Rang hinter dem überlegenen Tabellenführer Lustenau ab. Für Kufstein kam es noch bitterer: Kundl zog durch den 6:3-Heimerfolg gegen Schlusslicht Dornbirn am Lokalrivalen vorbei und ist neuer Dritter.