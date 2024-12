Arbeitsunfall in Kitzbühel: 37-Jähriger erlitt Verletzungen im Gesicht

Kitzbühel - Freitagnachmittag kam es in Kitzbühel zu einem schweren Arbeitsunfall. Gegen 14.30 Uhr waren ein 37-Jähriger, und zwei Arbeitskollegen mit Entsorgungsarbeiten in Kitzbühel beschäftigt.

Plötzlich bemerkten sie, dass an der hinteren Achse auf der Beifahrerseite des Lkw ein Luftfederbalg geplatzt sei. Der 37-Jährige lehnte sich unter die Achse des Lkw, um Nachschau am anderen Luftfederbalg zu halten. In jenem Moment platzt dieser ebenfalls. Durch die Druckwelle erlitt der Mann Verletzungen im Gesicht. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. (TT.com)