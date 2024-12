Zweimal Brandalarm in Wohnanlage in Pfunds: Zuerst Küche, dann Dachstuhl in Flammen

Zweimal mussten die Feuerwehren am Freitag zu Bränden in derselben Wohnanlage in Pfunds ausrücken.

Pfunds – Gleich zweimal brach am Freitag in einer Wohnanlage in Pfunds Feuer aus. Am Nachmittag geriet gegen 14 Uhr in einer Wohnung die Küche in Brand. Die 55-jährige Bewohnerin kam gerade vom Einkaufen zurück, als ihr beim Öffnen der Tür schon starker Rauch entgegen stieg. Die Tochter verständigte die BewohnerInnen des Mehrparteienhauses und alarmierte die Feuerwehr.