Putin entschuldigt sich nach Absturz von Passagierflugzeug in Kasachstan

Der Russische Präsident entschuldigte sich in einem Telefonat mit Aserbaidschans Staatschef für den Vorfall. Er bedaure, dass sich der Flugzeugabsturz, der 38 Menschenleben kostete, in russischem Luftraum ereignet habe.

Moskau – Beim Landeversuch einer aserbaidschanischen Passagiermaschine im russischen Grosny, die später in Kasachstan abstürzte, ist nach Angaben von Kreml-Chef Wladimir Putin die russische Luftabwehr aktiv gewesen. Grosny sei „von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen“ worden – „und die russische Luftverteidigung wehrte diese Angriffe ab“, sagte Putin nach Angaben des Kreml vom Samstag in einem Telefonat mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev.

Putin äußerte sich nicht dazu, ob russische Luftabwehrraketen das Flugzeug trafen, was von vielen Experten vermutet wird. „Wladimir Putin entschuldigte sich dafür, dass sich der tragische Vorfall im russischen Luftraum ereignete“, teilte der Kreml im Anschluss an das Telefonat mit. Der Vorfall hatte 38 Menschen das Leben gekostet.

Die Maschine von Aserbaidschan Airlines mit 67 Insassen war ursprünglich auf dem Weg von der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku nach Grosny in Tschetschenien, flog dann aber Richtung Aktau in Kasachstan, wo sie am Mittwoch abstürzte und in Flammen aufging.