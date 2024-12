Große Suche nach vermisstem 17-Jährigen in Gallzein: Polizei befürchtet Unfall

Gallzein – Nach einem vermissten 17-Jährigen wird seit Samstagvormittag in Gallzein gesucht, die Polizei befürchtet einen Unfall. Der Jugendliche besuchte am Freitagabend den „Schafzüchterball“ im Gemeindesaal und kam nicht nach Hause, schrieben Angehörige am Samstag auf Facebook und baten um Hinweise. Seit 3 Uhr nachts gilt er als abgängig.