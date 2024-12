Große Suche nach vermisstem 17-Jährigen in Gallzein: Polizei befürchtet Unglück

Gallzein – Nach einem vermissten 17-Jährigen wurde am Samstag in Gallzein gesucht, die Polizei befürchtet einen „Unglücksfall“. Der Jugendliche besuchte am Freitagabend den „Schafzüchterball“ im Gemeindesaal und kam nicht nach Hause. Seit 3 Uhr nachts gilt er als abgängig.