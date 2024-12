Schwerer Rodelunfall in Osttirol: Vater und Tochter stürzten fünf Meter in Bach

Kals am Großglockner – Nach einem Rodelunfall in Kals am Großglockner mussten am Samstagnachmittag ein 45-Jähriger und seine elfjährige Tochter ins Krankenhaus Lienz geflogen werden. Wie die Polizei berichtet, rodelten die beiden gegen 14.50 Uhr auf dem Fahrweg vom Ködnitztal heraus in Richtung Lucknerhaus. In einer Rechtskurve gerieten sie über den Wegesrand hinaus und stürzten über steil abfallendes Gelände etwa fünf Meter in den Ködnitzbach.