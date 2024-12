Mindestens 28 Tote bei Flugzeugcrash in Südkorea

Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist am Sonntag ein Passagierflugzeug verunglückt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, hat der Flughafen bisher 28 Todesopfer bestätigt. Demnach waren 175 Fluggäste und sechs Crew-Mitglieder an Bord der aus Bangkok kommenden Maschine. Laut Yonhap wurde der Absturz vermutlich durch "Kontakt zu einem Vogelschwarm" verursacht. Das habe zur "Fehlfunktion des Fahrgestells" beim Landeanflug geführt.

Unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete Yonhap weiter, dass die Rettungsbehörden dabei seien, die Passagiere aus dem hinteren Teil des Flugzeugs in Sicherheit zu bringen. Eine Aufnahme zeigte das in Flammen stehende Heck des Flugzeugs am Rande der Landebahn, während Feuerwehrleute und Rettungsfahrzeuge in der Nähe im Einsatz waren. Der Flieger war von der Landebahn abgekommen und in einen Zaun gekracht.