Retter: Vermutlich 179 Tote bei Flugzeugunglück in Südkorea

Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein aus Thailand kommendes Passagierflugzeug mit 181 Insassen verunglückt. Wie Südkoreas Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete, gab es bei dem Unglück Sonntag früh (Ortszeit) wohl nur zwei Überlebende. Es handelt sich um eines der schwersten Flugzeugunglücke seit Jahren. Insgesamt befanden sich 173 südkoreanische und 2 thailändische Passagiere sowie 6 Crew-Mitglieder an Bord.