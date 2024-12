Achtjährige und 19-Jähriger nach Zusammenprall auf Skipiste zum Teil schwer verletzt

Kirchberg – Das wunderschöne Wetter nutzten am Samstag viele zum Skifahren. Im Skigebiet „KitzSki“ wurde der Betrieb allerdings von einem Unfall überschattet, bei dem zwei junge Besucher – zum Teil schwer – verletzt wurden.

Beide mussten vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen, die Achtjährige in das Krankenhaus St. Johann in Tirol.