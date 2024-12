Migräne, Sex, Protein-Hype: Die zehn beliebtesten Folgen des „Gut zu wissen“-Podcasts

ExpertInnen-Gespräche und Tipps für verschiedenste Lebenslagen gab es auch heuer wieder im wöchentlichen „Gut zu wissen“-Podcast. Was unsere HörerInnen 2024 am meisten interessiert hat, seht und hört ihr in unseren Top Ten.

Autofahren ist alltäglich und für den Großteil von uns selbstverständlich. Nicht immer ist es allerdings eine Leichtigkeit sich hinters Steuer zu setzen. Fast jede/r Zehnte ist von Fahrangst betroffen – mehr Frauen als Männer. Warum das so ist, welche Gründe es für die Panik im Auto gibt und was man dagegen tun kann, erklärt Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit im „Gut zu wissen“-Podcast.

📱 Sie möchten „Gut zu wissen" in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren" in der rechten oberen Ecke im Player.

Mobbing in der Schule ist ein ernstzunehmendes Gewaltphänomen. Mittlerweile werden die betroffenen Kinder und Jugendlichen aber immer mehr auch übers Internet Opfer der psychischen Gewalt. Seit der Corona-Pandemie hat auch Cybermobbing sukzessive zugenommen. Was Eltern und Lehrer tun können, um Mobbing-Situationen zu lösen, warum Schuldzuweisungen nicht angebracht sind und wie man gestärkt aus solchen Situationen hervorgehen kann, erklären die Tiroler Schulsozialarbeiter Philipp Helbl und Kathrin Neuner.

Pochen, hämmern, stechen – Migräneattacken können bis zu drei Tage anhalten und die Lebensqualität der Betroffenen massiv einschränken. Doch das muss nicht sein. Migräne ist zwar immer noch nicht heilbar, aber neue Medikamente machen PatientInnen Hoffnung. Sie versprechen, eine zielgerichtete und deutliche bessere Therapie, weiß Gregor Brössner, Leiter der Kopfschmerzambulanz an der Innsbrucker Klinik. Außerdem erklärt der Mediziner, ob tatsächlich der Föhn in Tirol mit den Schmerzattacken zusammenhängt und warum viel mehr Frauen als Männer betroffen sind.

Wie viel Geld schenkt man zur Hochzeit? Ist weiße, rote und schwarze Kleidung tabu? Darf ich während der Trauung Handyfotos machen und diese in sozialen Medien posten? Die Tiroler Hochzeitsplanerin und Traurednerin Alina Sprenger erklärt im „Gut zu wissen“-Podcast, welche Regeln wichtig sind, um das Brautpaar glücklich zu machen – und auf welche es vielleicht gar nicht so sehr ankommt.

Im Leben kommt oft der Moment, in dem man sich fragt, ob man noch auf dem richtigen Weg ist, oder ob man nicht längst wo anders hätte abbiegen sollen. Es entstehen Frust, Ärger und Selbstzweifel. Gerade in den letzten Krisenjahren hat sich dieses Phänomen bei vielen Menschen noch verstärkt. Buchautorin und Mentorin Monika Schmiderer erklärt, wie man seine eigene Bestimmung erkennen kann und wie schon kleine Schritte helfen können, damit man einen für sich neuen und erfüllenden Weg einschlagen kann.

Müsli, Milchprodukte, Eiweißshakes – an „High Protein“-Produkten gibt es derzeit keinen Weg vorbei. Lebensmittel mit einer extra Portion Eiweiß werden oft als wertvolle Proteinlieferanten beworben – in den Augen der Tiroler Diätologin Angelika Kirchmaier ein Werbegag und völlig unnötig. Im Gegenteil: Zu viel Eiweiß wirke sich negativ auf unsere Gesundheit aus.

Viele Menschen leiden an zu hohem Cholesterin. Dass sie dann völlig auf Butter und Co. verzichten müssen, hält Birgit Trenkwalder-Prantl nicht für den richtigen Ansatz. Die Diätologin setzt auf Kompensation. So dürfen sich ihre Patientinnen und Patienten auch mal eine Fleischkassemmel gönnen, wenn ihnen danach ist – wichtig sei nur, dass auch Gemüse und gute Fette nicht zu kurz kommen. Welche Tipps sie noch hat, hört ihr in dieser Folge des „Gut zu wissen“ Podcasts.