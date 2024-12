Alkoholisierter Rodler stürzte knapp 100 Meter über Hang: Bergrettung musste ausrücken

St. Jakob in Defereggen– Am späten Samstagabend musste die Bergrettung in St. Jakob in Defereggen noch zu einem Rodelunfall ausrücken. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger von der Jausenstation Alpe Stalle talwärts. Noch in der Nähe der Jausenstation kam er mit der Rodel von der Bahn ab und stürzte 80 bis 100 Meter über einen Abhang.