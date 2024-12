Junge Frau geriet in Lech unter Linienbus

Lech – Mit einem schweren Unfall hat in der Nacht auf Sonntag die Nachtschicht für eine 20-jährige Tourismusbedienstete in Lech (Bezirk Bludenz) geendet. Sie wollte zusammen mit Arbeitskollegen laut Polizei den Linienbus nach Lech am Arlberg erreichen, rannte deshalb eine abwärts führende Straße hinab und rutschte dabei auf der schneebedeckten Fahrbahn aus und geriet unter den bereits losgefahrenen Bus.