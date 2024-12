Vier schwere Skiunfälle in Tirol am Sonntag: 16-Jähriger erlitt Hirnblutung

Ehrwald, Sölden, Axams, Kaltenbach – Ein tragischer Skiunfall ereignete sich am Sonntagvormittag auf einer roten Piste im Skigebiet Ehrwalder Almbahn. Bei der Abfahrt verlor ein 16-jähriger Deutscher – der in Begleitung seiner Mutter unterwegs war – die Kontrolle über seine Ski, geriet über den Pistenrand hinaus und prallte gegen einen Baum. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Er wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber „RK2“ in die Klinik Garmisch-Partenkirchen geflogen. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Hirnblutung, eine Lungenquetschung sowie einen Bruch des linken Schulterblattes. Zur weiteren Behandlung wurde er in die Unfallklinik Murnau verlegt.

In Sölden kam es am Vormittag ebenfalls zu einem schweren Pistenunfall. Eine 17-jährige Deutsche und ein 16-jähriger Brite kollidierten auf einer blauen Piste im Skigebiet Obergurgl mit voller Wucht. Die 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Kopf-, Rücken- und Hüftbereich und wurde mit dem Notarzthelikopter „C5“ ins KH Zams gebracht. Der 16-Jährige wurde im Gesicht- und Kopfbereich schwer verletzt und mit dem „Martin 8“ in die Klinik Innsbruck geflogen.