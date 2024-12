Dreifachsieg zum Auftakt der Tournee: ÖSV-Adler eroberten Oberstdorf

Die Vierschanzentournee begann am Sonntag mit einer österreichischen Machtdemonstration in Oberstdorf. Stefan Kraft triumphierte vor seinen ÖSV-Teamkollegen Jan Hörl und Daniel Tschofenig.

Nach dem Fünfachsieg in der Quali legten Österreichs Skispringer am Sonntag in Oberstdorf zum Auftakt der Vierschanzentournee mit einem Dreifacherfolg nach. Stefan Kraft setzte sich in einer hochklassigen Konkurrenz vor Jan Hörl und Daniel Tschofenig durch.