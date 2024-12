Gold-Jubel im Eiskanal und in der Olympiaworld, acht Titel für Tiroler Eisschnellläuferin

Neben den Rodlern suchten am Wochenende auch die Skeletonis und die Eisschnellläufer ihre Staatsmeister.

Eisschnelllaufen: Zur großen Abräumerin mutierte am Wochenende in der Innsbrucker Olympiaworld die Tirolerin Jeannine Rosner - die 18-Jährige kürte sich zur achtfachen Staatsmeisterin. Am Schlusstag sicherte sie sich noch die Titel über die 1000 und 5000 Meter sowie die Vierkampf-Allroundwertung mit einem neuen Bahnrekord.