Schwerer Unfall in Fiss: 59-Jähriger von Skidoo abgeworfen und schwer verletzt

Fiss – Am Sonntag in der Früh wurde in Fiss ein 59-jähriger Mann bei einem Unfall mit einem Skidoo schwer verletzt. Der Angestellte war kurz vor 9 Uhr mit einem vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Skidoo auf einer schwarz markierten Piste auf einer Kontrollfahrt unterwegs. Beim Befahren eines 35-40 Grad steilen Hanges wurde das Fahrzeug immer schneller.