Großeinsatz in See: Ferienhaus stand in Flammen, 200 Kräfte im Einsatz

See – Am Sonntag wurde gegen 22.48 Uhr die Feuerwehr zu einem Brand in See gerufen. Angeblich war ein Dachstuhl in Brand geraten. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass nicht der Dachstuhl des Ferienhauses brannte, sondern dass sich der Brand noch auf das Innere beschränkte.