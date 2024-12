Osttiroler Kinder halfen mit viel Herz und Eifer dem Christkind

Lienz – Nicht alle Kinder bekommen zu Weihnachten etwas geschenkt, weil es am Geld fehlt. Das wissen auch die Mädchen und Buben der Volksschule Abfaltersbach. Deshalb engagierten sie sich in der Adventzeit ganz besonders und halfen bei einem Spendenprojekt des Roten Kreuzes mit. Es ging um 150 Weihnachtspäckchen für Kinder, zu denen das Christkind sonst nicht zu Besuch käme. Auch andere Schulen beteiligten sich: die Volksschulen Thurn und Heinfels, das Gymnasium Lienz, die Handelsakademie und die Mittelschule Egger-Lienz.

Die Verteilung erfolgte über das Rote Kreuz in Sillian und in Lienz, wo es „Die Tafel“ gibt. Diese Einrichtung steht Menschen in schwierigen Lebenssituationen das ganze Jahr über offen, nicht nur zu Weihnachten. Jeden Samstag ab 19 Uhr werden bei den beiden Rotkreuz-Stellen Lebensmittel an sozial Schwache verteilt.