Knall aus dem Motorraum: Auto in Auffach stand plötzlich in Flammen

Auffach – Am Sonntagabend war eine 37-jährige Frau mit ihrem siebenjährigen Sohn in einem Auto in Auffach auf dem Hohlriedweg talwärts unterwegs. Als die Frau gegen 18.25 Uhr einen Knall aus dem Motorraum wahrnahm, hielt sie an und die beiden stiegen aus dem Auto aus.