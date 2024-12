Sanierungsplan gescheitert: Auch Signa Development wird in Konkurs geschickt

Wien – Der Treuhandsanierungsplan für die Signa Development Selection ist – wie zuvor für die Signa Prime – gescheitert, teilte das Handelsgericht Wien am Montag mit. Damit geht es für das insolvente Unternehmen in ein Konkursverfahren. Die bisherige Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstorfer wird zur Masseverwalterin. Die Signa Development wird unter ihrer Aufsicht vorerst weitergeführt, um das Unternehmensvermögen „bestmöglich zu verwerten“, so Fruhstorfer in einer Aussendung.

Der bereits nach der Abstimmung über den Treuhandsanierungsplan eingeleitete Verwertungsprozess wird nun via Konkursverfahren fortgesetzt, betonte auch der KSV1870 in einer Aussendung. Das lasse nicht den automatischen Schluss zu, dass dies zum Nachteil der Gläubiger sein müsse, so KSV-Experte Karl-Heinz Götze. „Nicht nur, dass im Konkursverfahren das Insolvenzgericht als Entscheidungs- und Kontrollorgan erhalten bleibt, ist es aus Sicht der Gläubiger auch zu begrüßen, dass diese durch das Organ des Gläubigerausschusses im Unterschied zum Treuhandsanierungsplan in sämtliche Verwertungsprozesse eingebunden sind“, so Götze.