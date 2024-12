Sitzgarnitur auf Terrasse in Ötztal-Bahnhof brannte, Feuer ging auf Fassade über

Ötztal-Bahnhof – Kurz vor Neujahr kam es in einem Einfamilienhaus in Ötztal-Bahnhof zu einem Brand, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Am Montag gegen 5.30 Uhr bemerkten die Bewohner, dass eine Sitzgarnitur auf der Terrasse Feuer gefangen hatte. „Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte es im Bereich einer Kerze ausgebrochen sein“, berichtet die Polizei.