Zehn Menschen getötet: Eltern müssen nach Angriff von 13-Jährigem in Serbien in Haft

Belgrad – Nach einem tödlichen Schusswaffenangriff an einer Schule in Belgrad im vergangenen Jahr hat ein serbisches Gericht die Eltern des 13-jährigen Schützen zu Gefängnisstrafen verurteilt. Der Vater wurde zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, die Mutter drei Jahren, wie das Gericht in Belgrad am Montag mitteilte. Der Täter selbst konnte aufgrund seines Alters nicht strafrechtlich verfolgt werden.