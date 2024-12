Vor Jahreswechsel: 300 Gefangene zwischen Russland und der Ukraine ausgetauscht

Moskau, Kiew (Kyjiw) – Russland und die Ukraine haben vor dem Jahreswechsel 300 Kriegsgefangene ausgetauscht. Der Austausch der Gefangenen sei unter Vermittlung der Vereinten Arabischen Emirate erfolgt, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Montag. Am 30. Dezember seien „als Ergebnis der Verhandlungen“ 150 russische Soldaten freigelassen worden. Im Gegenzug seien 150 Kriegsgefangene aus der Ukraine an die ukrainische Armee übergeben worden.