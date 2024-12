Ex-Mann von Gislèle Pelicot verzichtet auf Berufung

Weil das seine Ex-Frau Gisèle zu „neuen Auseinandersetzungen zwingen“ würde, verzichtet Dominique Pelicot nach der Urteilsverkündung darauf, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. 17 der 50 Mitangeklagten legten hingegen Rechtsmittel ein.

Marseille, Avignon – Der wegen der jahrelangen Vergewaltigung seiner damaligen Frau zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilte Dominique Pelicot hat das Strafmaß akzeptiert und verzichtet auf Rechtsmittel gegen das Urteil. Ihr Mandant habe sich entschieden, „keine Berufung gegen das Urteil einzulegen“, sagte Béatrice Zavarro am Montag. Dagegen hätten sich bisher 17 von Pelicots insgesamt 50 Mitangeklagten für eine Berufung entschieden. Deren Berufungsprozess ist für Ende 2025 angesetzt.

Eine Berufung würde das Opfer Gisèle Pelicot zu „neuen Auseinandersetzungen zwingen, was Dominique Pelicot ablehnt“, fügte hingegen Zavarro hinzu. Für ihren Mandanten sei es an der Zeit, „die Sache juristisch zu beenden“. Anstatt in der Berufung das „unnötige Risiko“ einer möglicherweise höheren Strafe einzugehen, sei es besser „sich um Dominique Pelicot, seinen Gesundheitszustand und sein Alter zu kümmern“, betonte Zavarro.