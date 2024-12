„Schwarzer Tag“: Flugbegleiter nach Swiss-Notlandung in Graz gestorben

Es ist ein „schwarzer Tag“ für die Fluggesellschaft der Schweizer Fluglinie. Ein Flugbegleiter ist nach einer Notlandung in Graz im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Graz, Basel – Eine Woche nach der Notlandung eines Swiss-Flugzeuges am Flughafen Graz ist ein Besatzungsmitglied im Krankenhaus der steirischen Landeshauptstadt gestorben. Dies teilte die Schweizer Fluglinie am Montagabend in einer Aussendung mit. Swiss-Chef Jens Fehlinger zeigte sich „tieftraurig und fassungslos“, sein für das operative Geschäft zuständiger Vorstandskollege Oliver Buchhofer erklärte: „Es ist ein schwarzer Tag für uns alle.“