Ritterschlag für Ex-Englandtrainer Southgate und Stephen Fry

Der 54-Jährige frühere englische Nationalspieler Southgate war seit 2016 Cheftrainer der "Three Lions" und kann auf eine ansehnliche Bilanz zurückschauen. Er führte das Team zweimal ins Finale der Europameisterschaft und ins Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018. Nach der Niederlage gegen Spanien im Finale der EM in diesem Sommer gab er seinen Posten ab. Seine Nachfolge tritt mit Jahresbeginn der Deutsche Thomas Tuchel an.