Chef der Münchner Sicherheitskonferenz: Netanyahu verhaften

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, fordert die Umsetzung des internationalen Haftbefehls gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. "Es ist wichtig, dass wir als Deutsche internationales Recht umsetzen - unbesehen der Person. Denn auch das gehört zur deutschen Staatsräson", sagte Heusgen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Israel verletze seit Jahren in mehreren Fällen - so beim Siedlungsbau in besetzten Palästinenser-Gebieten.